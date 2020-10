Risultati Nations League – Gol e spettacolo tra Germania e Svizzera | ko la Spagna FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020)– Si sono disputate altre interessanti partite valide per la, la competizione entra sempre più nel vivo. Sfida incredibile tra, gol etra le due squadre: finisce 3-3. In gol Werner, Havertz e Gnabry, per gli ospiti in gol anche Freuler. Clamorosa sconfitta per lacontro l’Ucraina, decide Tsygankov al 76′. Colpo del Lussemburgo contro Montenegro e di Malta contro la Lettonia. Sul fronte classifica lasi mantiene al primo posto nonostante la sconfitta con 7 punti, a 6 lae l’Ucraina. Ecco tutti i...