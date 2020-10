Risolto il mistero del bacio gay, Ligabue fa chiarezza: “Attenti…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il protagonista del bacio gay tra due uomini nella foto pubblicata qualche giorno fa da Dagospia non è Libague: a far chiarezza sulle notizie iniziate a circolare in rete è stato proprio il cantante. La foto diffusa da Dagospia e che ritrae due uomini che si baciano, di cui uno una famosa rock star amatissima … L'articolo Risolto il mistero del bacio gay, Ligabue fa chiarezza: “Attenti…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Il protagonista delgay tra due uomini nella foto pubblicata qualche giorno fa da Dagospia non è Libague: a farsulle notizie iniziate a circolare in rete è stato proprio il cantante. La foto diffusa da Dagospia e che ritrae due uomini che si baciano, di cui uno una famosa rock star amatissima … L'articoloildelgay,fa: “Attenti…” proviene da www.meteoweek.com.

TipaDi_Liam : ah e vedi louis si mette a posto le vene cosi che formino una H e lui si mette a posto ste cose in fronte la mattin… - matiikomskaikru : @loveforcaptnswn AAAAAAAA OK MISTERO RISOLTO GRAZIE TI GIURO CHE CI HO PENSATO TUTTA LA GIORNATA - 21sunflowers_ : Quindi è Hobi ok mistero risolto - kyuurashiki : @miraclegummy Ciao! Guardando più attentamente (e non su go/ogle translate) ho trovato pure io questo, quindi immag… - momasaniello : RT @MementoMoro: @carlo_taormina - quella famiglia sa di aver omesso soccorso, è consapevole delle conseguenze delle proprie azioni quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Risolto mistero Risolto il mistero del bacio gay, Ligabue fa chiarezza: “Attenti…” MeteoWeek Il porto delle nebbie e il mistero della cittadella giudiziaria

La cittadella giudiziaria romana di piazzale Clodio viene indicata in maniera sinistra come: “il porto delle nebbie”. Un luogo ove tutto è possibile, nel bene e nel male. Progettata nel 1958, la costr ...

Chiara Ferragni. Su Rai2 lo speciale dedicato al docu-film dell’influencer. Che intanto pensa al debutto in borsa

Contro – Non risolve il mistero del caso Ferragni Ci si è spesso chiesti, negli ultimi anni, cosa ci fosse dietro il lavoro di Chiara Ferragni. Certo una grande intuizione, un tempismo perfetto e una ...

La cittadella giudiziaria romana di piazzale Clodio viene indicata in maniera sinistra come: “il porto delle nebbie”. Un luogo ove tutto è possibile, nel bene e nel male. Progettata nel 1958, la costr ...Contro – Non risolve il mistero del caso Ferragni Ci si è spesso chiesti, negli ultimi anni, cosa ci fosse dietro il lavoro di Chiara Ferragni. Certo una grande intuizione, un tempismo perfetto e una ...