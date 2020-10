Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime (Di martedì 13 ottobre 2020) La Sala Laudato Sì ha ospitato oggi la conferenza streaming dell’Osservatorio Nazionale amianto sul tema “”. L’ONA da anni denuncia i ritardi nelle bonifiche, in Italia ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali di amianto e contenenti amianto (33 in matrice compatta e 7 friabile), in un milione di siti, di cui 50.000 quelli industriali, e 40 di interesse nazionale, di cui 10 solo per amianto (Fibronit di Broni e di Bari, Eternit di Casale Monferrato, etc.). Sono state censite 2400 scuole (stima per difetto di ONA nel 2012 – dato confermato dal Censis nel 2014), con esposizione alla fibra killer di almeno 352.000 alunni e 50.000 tra docenti e non docenti; 1000 biblioteche ed edifici culturali (stima ancora per difetto); 250 ospedali (ancora stima per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) La Sala Laudato Sì ha ospitato oggi la conferenza streaming dell’Osservatorio Nazionalesul tema “”. L’ONA da anni denuncia i ritardi nelle bonifiche, inci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali die contenenti(33 in matrice compatta e 7 friabile), in un milione di siti, di cui 50.000 quelli industriali, e 40 di interesse nazionale, di cui 10 solo per(Fibronit di Broni e di Bari, Eternit di Casale Monferrato, etc.). Sono state censite 2400 scuole (stima per difetto di ONA nel 2012 – dato confermato dal Censis nel 2014), con esposizione alla fibra killer di almeno 352.000 alunni e 50.000 tra docenti e non docenti; 1000 biblioteche ed edifici culturali (stima ancora per difetto); 250 ospedali (ancora stima per ...

In Italia l'amianto c'è ancora, diritti negati alle vittime

