Rinviata la conferenza stampa di Mancini Giallo sui tamponi ai giocatori azzurri

VoceGiallorossa : ?? Allarme #COVID__19 per l'#italia rinviata la conferenza stampa di #Mancini per due tamponi incerti #ASRoma - romanewseu : #Nazionale, incerti gli esisti dei tamponi di due azzurri: rinviata la conferenza stampa di #Mancini #ASRoma… - 1926_cri : RT @napolista: Nazionale, incerti due tamponi di calciatori. Rinviata la conferenza di Mancini Lo scrive Repubblica: rinviato sia l’allena… - giovannicoviel1 : RT @Alex_Piace: ??????2 giocatori della nazionale italiana sarebbero positivi al #Covid_19 secondo il @CorSport Si attende la conferenza s… - Alex_Piace : ??????2 giocatori della nazionale italiana sarebbero positivi al #Covid_19 secondo il @CorSport Si attende la conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata conferenza

E' questo il motivo per il quale Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha deciso di rinviare la conferenza stampa alle 19.30. Domani gli azzurri dovranno scendere in campo a Bergamo ...Restano confermate le riaperture del Teatro della Pergola di Firenze il 27 ottobre con "The Dubliners", del Teatro Era di Pontedera il 15 e del Teatro Studio 'Mila Pieralli' di Scandicci il 17 ottobre ...