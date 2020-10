Ricerca su inflammasomi | Roche acquista Inflazome

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 13 ottobre 2020)si rafforza nell’area dellarivolta aglie compra la biotech: affare da 380 milioni di euro, società biotech con sede a Dublino, Irlanda, e a Cambridge nel Regno Unito, ha annunciato cheha accettato dirla per 380 milioni di euro in cash più pagamenti successivi per le milestones… L'articolo Corriere Nazionale.