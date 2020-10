Repubblica | Napoli | corsa al tampone privato «Ne facciamo 200 al giorno | oltre ai prelievi a domicilio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dalle strutture pubbliche come il Frullone, ora le file per i tamponi, a, si sono spostate all’esterno dei laboratori privati autorizzati dal governatore della Campania De Luca ad effettuare i test. Sono più di 40 e ovunque si registrano code di ore. In molti per fortuna si prenotano, come prevede la prassi, ma sono tantissimi quelli che si recano semplicemente nei centri privati e si mettono in fila, divorati dall’ansia di essere stati contagiati dal Covid. Lo racconta. Il quotidiano riporta le parole di Marco Varelli, titolare dell’omonima struttura. «Già da tempo effettuiamo tamponi per utenti di altre regioni. Di sicuro da ieri le richieste sono diventate molte di più rispetto a una settimana fa». Spiega come si è organizzato il suo ...