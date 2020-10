Report, Lega all’attacco preventivo: «Accanimento mediatico, becera propaganda politica» (Di martedì 13 ottobre 2020) Report, Sigfrido Ranucci Un tempo le polemiche contro le inchieste televisive scattavano (eventualmente) all’indomani della loro messa in onda. Ora invece il biasimo è addirittura anticipato, preventivo. A una settimana dal debutto della nuova stagione di Report (fissato per lunedì prossimo, 19 ottobre) la Lega ha già puntato il dito contro la trasmissione di Rai3, chiamando in causa la Commissione di Vigilanza del servizio pubblico. Il motivo? Un’annunciata inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da parte del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Tra le anticipazioni divulgate dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci compaiono infatti una serie di servizi dedicati al tema Covid. In uno di essi, in particolare, i riflettori saranno puntati sulla Regione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020), Sigfrido Ranucci Un tempo le polemiche contro le inchieste televisive scattavano (eventualmente) all’indomani della loro messa in onda. Ora invece il biasimo è addirittura anticipato,. A una settimana dal debutto della nuova stagione di(fissato per lunedì prossimo, 19 ottobre) laha già puntato il dito contro la trasmissione di Rai3, chiamando in causa la Commissione di Vigilanza del servizio pubblico. Il motivo? Un’annunciata inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da parte del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Tra le anticipazioni divulgate dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci compaiono infatti una serie di servizi dedicati al tema Covid. In uno di essi, in particolare, i riflettori saranno puntati sulla Regione ...

Ultime Notizie dalla rete : Report Lega Rai, la Lega contro Report: "Becera propaganda politica, le inchieste dimenticano Pd e M5s" Liberoquotidiano.it Report, Lega all’attacco preventivo: «Accanimento mediatico, becera propaganda politica»

Ora invece il biasimo è addirittura anticipato, preventivo. A una settimana dal debutto della nuova stagione di Report (fissato per lunedì prossimo, 19 ottobre) la Lega ha già puntato il dito contro ...

