Reginaldo: “La storia con Elisabetta Canalis mi ha rovinato la carriera. Si ricordano di me solo come il suo stallone” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Mi fa piacere quando se ne parla della storia con Elisabetta anche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia”. A dirlo è Reginaldo, calciatore 37enne del Catania, in Serie C, che ai microfoni di ItaSportPress ha parlato della sua storia d’amore con Elisabetta Canalis, spiegando come proprio quella relazione abbia influito negativamente sulla sua carriera nel mondo del calcio. “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Mi fa piacere quando se ne parla dellaconanche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso sidi me più per essere stato lo stallone dellache un calciatore con quasi 500 presenze in Italia”. A dirlo è, calciatore 37enne del Catania, in Serie C, che ai microfoni di ItaSportPress ha parlato della suad’amore con, spiegandoproprio quella relazione abbia influito negativamente sulla suanel mondo del calcio. “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò ...

