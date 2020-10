Recovery Fund, siamo all’assurdo: i soldi arriveranno soltanto in estate (forse) (Di martedì 13 ottobre 2020) Doveva essere il simbolo di un’Unione Europea finalmente diversa, che di fronte alle avversità causate dal Covid mostrava un volto umano, solidale, forte. E invece il Recovery Fund, annunciato dal governo Conte come panacea da tutti i mali, rischia di arrivare nelle nostre tasche tardi, tardissimo. Quasi una presa in giro per tutti quei lavoratori faticosamente impegnati a rialzarsi dalle perdite del lockdown: se anche il Consiglio Europeo e l’Europarlamento dovessero infatti trovare una accordo a tempo di record (cosa al momento alquanto improbabile) i fondi arriverebbero infatti soltanto la prossima estate. La data più probabile, sempre che non si registrino ulteriori slittamenti, è infatti giugno 2021. La prima emissione di bond dovrebbe iniziare non prima di quella data, ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) Doveva essere il simbolo di un’Unione Europea finalmente diversa, che di fronte alle avversità causate dal Covid mostrava un volto umano, solidale, forte. E invece il, annunciato dal governo Conte come panacea da tutti i mali, rischia di arrivare nelle nostre tasche tardi, tardissimo. Quasi una presa in giro per tutti quei lavoratori faticosamente impegnati a rialzarsi dalle perdite del lockdown: se anche il Consiglio Europeo e l’Europarlamento dovessero infatti trovare una accordo a tempo di record (cosa al momento alquanto improbabile) i fondi arriverebbero infattila prossima. La data più probabile, sempre che non si registrino ulteriori slittamenti, è infatti giugno 2021. La prima emissione di bond dovrebbe iniziare non prima di quella data, ...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - AnnalisaChirico : Ma i soldi del #RecoveryFund li vedremo prima o poi? Molti i dubbi per un percorso tutt’altro che in discesa. ??… - borghi_claudio : Giusto per capire: il secondo dopo il termine della mia presidenza alla Commissione Bilancio, la commissione è stat… - ROBERTOSV8 : RT @APagliaccis: #Salvini noi vogliamo lavorare assieme al governo. Coinvolgeteci... 13/10/20 Si astiene dal votare il Recovery Fund. In… - BB54196217 : RT @giamma71: -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, le organizzazioni femministe scrivono a Conte Dire leggi le altre "Poesì"

