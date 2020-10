Real Madrid, Rodrygo Goes il nuovo Neymar? “Basta paragoni, voglio essere me stesso” (Di martedì 13 ottobre 2020) Parlando a CBF TV il giovanissimo Rodrygo Goes, attaccante del Real Madrid, ha affrontato un tema a lui molto caro: i continui paragoni con due assi del calcio internazionale come Neymar e Robinho. Arrivato in maglia blanca dopo aver stupito col Santos, il classe 2001 è visto come uno dei più promettenti calciatori brasiliani in Europa pronto a ripercorrere i passi dei suoi connazionali.Rodrygo Goes non ci stacaption id="attachment 1036267" align="alignnone" width="489" Rodrygo Goes (getty images)/caption"Fin dall'inizio della mia carriera, quando giocavo al Santos, ero già paragonato a Neymar e Robinho. È sempre stato detto che ero come loro", ha spiegato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Parlando a CBF TV il giovanissimo, attaccante del, ha affrontato un tema a lui molto caro: i continuicon due assi del calcio internazionale comee Robinho. Arrivato in maglia blanca dopo aver stupito col Santos, il classe 2001 è visto come uno dei più promettenti calciatori brasiliani in Europa pronto a ripercorrere i passi dei suoi connazionali.non ci stacaption id="attachment 1036267" align="alignnone" width="489"(getty images)/caption"Fin dall'inizio della mia carriera, quando giocavo al Santos, ero già paragonato ae Robinho. È sempre stato detto che ero come loro", ha spiegato ...

“Fin dall’inizio della mia carriera, quando giocavo al Santos, ero già paragonato a Neymar e Robinho. È sempre stato detto che ero come loro”, ha spiegato Rodrygo Goes. “Ma ho sempre detto che voglio ...

