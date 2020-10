Real Madrid, il rinnovo di Sergio Ramos non arriva: c’è anche la Juventus (Di martedì 13 ottobre 2020) Sergio Ramos non ha ancora rinnovato con il Real Madrid e in Spagna sono sicuri che abbia ricevuto offerte da PSG e Juventus. Secondo quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito Tv, ci sarebbero PSG e Juventus dietro il mancato rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid. Il capitano delle Merengues va a scadenza nel Giugno 2021 ma al momento le trattative con il presidente Florentino Perez sarebbero in stand-by. Juventus e PSG avrebbero approfittato di questa situazione presentando un’offerta al giocatore, il quale al momento guadagna 11 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)non ha ancora rinnovato con ile in Spagna sono sicuri che abbia ricevuto offerte da PSG e. Secondo quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito Tv, ci sarebbero PSG edietro il mancatodicon il. Il capitano delle Merengues va a scadenza nel Giugno 2021 ma al momento le trattative con il presidente Florentino Perez sarebbero in stand-by.e PSG avrebbero approfittato di questa situazione presentando un’offerta al giocatore, il quale al momento guadagna 11 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com

