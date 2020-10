Real Madrid | Casemiro sul girone di Champions | «Bisognerà spingere al massimo»

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il brasilianoha parlato deldiLeague delIlè stato sorteggiato neldiLeague insieme all’Inter, al Borussia Moenchengladbach e lo Shakhtar Donetsk. A parlare dell’impegno europeo, in una intervista a Vamos, è stato il centrocampista Blancos– «Ilè sempre obbligato aal. Ilè difficile. Dovremo essere forti, molto forti». MBAPPE – «Mbappé è un grande giocatore, ma non gioca nel ...

ZZiliani : In effetti sarebbe bastato ripetere i capolavori tattici sfoderati da #Lippi nelle finali 97 col Dortmund e 98 col… - fanpage : Tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Francesco #Totti - lupone47 : @ilRomanistaweb Bisogna tagliare i costi degli stipendi...ma occorre che lo facciano tutti...dal Real Madrid al Poggibonsi! - gigiacanfora : RT @ZZiliani: In effetti sarebbe bastato ripetere i capolavori tattici sfoderati da #Lippi nelle finali 97 col Dortmund e 98 col Real Madri… - passione_inter : Inter, senti Casemiro: 'Il nostro girone è difficile, dovremo essere forti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

GianlucaDiMarzio.com

Arrivano nuove indiscrezioni sull’interesse della Juventus per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Il centrale spagnolo, colonna dei blancos, non ha trovato l’accordo con il club spagnolo per il ...Il Real Madrid è stato sorteggiato nel girone di Champions League insieme all’Inter, al Borussia Moenchengladbach e lo Shakhtar Donetsk. A parlare dell’impegno europeo, in una intervista a Vamos, è ...