Rai2 sospende Seconda Linea

(Di martedì 13 ottobre 2020), Alessandro Giuli e Francesca Fagnaninon arriva alla terza (puntata). Il programma dicondotto da Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli è stato sospeso e ad annunciarlo è stato lo stesso direttore di rete, Ludovico Di Meo. Pertanto il talk show non andrà in onda giovedì 15 ottobre. La trasmissione, che ha debuttato lo scorso 1°ottobre, non è stata però chiusa definitivamente. Essa infatti, per il momento, resterà ferma ai box nella auspicata attesa di tornare in onda in una serata differente da quella del giovedì, che non era certo la più facile. In quella collocazione, l’affollamento di programmi d’informazione aveva messo sin da subito in difficoltà...