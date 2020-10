Quasi 6mila nuovi casi, 41 i decessi. Crescono ricoveri e terapie intensive, preoccupano Roma e Milano (Di martedì 13 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia. Sono 5.901 i nuovi casi accertati nelle ultime ventiquatt'ore su 112.544 tamponi processati. 41 le vittime, ieri erano state 39. ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia. Sono 5.901 iaccertati nelle ultime ventiquatt'ore su 112.544 tamponi processati. 41 le vittime, ieri erano state 39. ...

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri.

Covid. Situazione trasporti critica. Conte, scuola non chiude

ROMA, 13 OTT - La situazione dei trasporti pubblici "è critica", ma almeno per il momento non ci sarà la didattica a distanza. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo il no perentorio della m ...

