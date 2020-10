Quarantena: ecco cosa prevede la nuova circolare del Ministero della Salute (Di martedì 13 ottobre 2020) La nuova circolare del Ministero della Salute ci aggiorna sulla durata della Quarantena obbligatoria. Per gli asintomatici, il protocollo prevede che possano rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 10 giorni, al termine del quale verrà effettuato un tampone che dovrà essere negativo. Per i sintomatici, invece, il protocollo è diverso. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Quanto ai “casi di contatti stretti” e ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Ladelci aggiorna sulla durataobbligatoria. Per gli asintomatici, il protocolloche possano rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 10 giorni, al termine del quale verrà effettuato un tampone che dovrà essere negativo. Per i sintomatici, invece, il protocollo è diverso. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Quanto ai “casi di contatti stretti” e ...

