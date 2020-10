Quanto “costa” un voto per farsi eleggere alla Casa Bianca: il confronto delle spese elettorali tra i candidati (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli Stati Uniti il candidato che raccoglie più soldi per la campagna elettorale delle presidenziali quasi sempre si aggiudica la vittoria. Ma Quanto costa diventare presidente degli Stati Uniti d’America? A provare a rispondere a questa domanda è un articolo pubblicato su Quartz che riporta le spese sostenute dai vari candidati alla Casa Bianca delle ultime elezioni, dividendo queste cifre per il numero di voti ottenuti. Dai risultati emerge che Donald Trump nel 2016 ha speso 5,8 dollari per ogni elettore, mentre Barack Obama nel 2012 ha investito il doppio, 12,8 dollari (era arrivato a 13 dollari nel 2008). Quanto a George W. Bush, nel 2004 ogni voto era costato 8 dollari, contro i 5,5 ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli Stati Uniti il candidato che raccoglie più soldi per la campagna elettoralepresidenziali quasi sempre si aggiudica la vittoria. Macosta diventare presidente degli Stati Uniti d’America? A provare a rispondere a questa domanda è un articolo pubblicato su Quartz che riporta lesostenute dai variultime elezioni, dividendo queste cifre per il numero di voti ottenuti. Dai risultati emerge che Donald Trump nel 2016 ha speso 5,8 dollari per ogni elettore, mentre Barack Obama nel 2012 ha investito il doppio, 12,8 dollari (era arrivato a 13 dollari nel 2008).a George W. Bush, nel 2004 ogniera costato 8 dollari, contro i 5,5 ...

Agenzia_ANSIA_ : @Marco_V_82 Più che altro quanto costa un succo simile? - fabdelvalore : ?? Risparmiare non badando alle spese. Può capitare eccome, molte volte inconsapevolmente. Poniamoci un quesito: “Ma… - Giordani_Marco : A #Rieti, operazione antidroga; la cosa più rilevante trovata è la foto opportunity. Quanto ci costa questo? Non è… - meryanne61 : RT @Sebyvulcano: Solo chi lavora per ciò che desidera, sa quanto costa quello che ha. - hugmebroyo : E perciò, quando la stagione è clemente, per quanto ci si possa allontanare dalla costa le nostre anime non perdono… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto “costa” Ilaria Capua, la virologa sul Coronavirus in Usa: Italia un modello Corriere della Sera