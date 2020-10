Qualificazioni Mondiali 2022, l’Argentina vince in rimonta: 2-1 alla Bolivia, Lautaro Martinez protagonista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda vittoria in altrettante partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’Argentina, che conquista un’importante vittoria per 2-1 in rimonta in casa della Bolivia in quella che è una trasferta resa sempre molto complicata dal fattore altura. A La Paz infatti si è giocato ad oltre 3500 metri di quota. Con questa vittoria l’albiceleste passa in testa con 6 punti, mentre la Bolivia rimane ferma a zero punti in classifica. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Qualificazioni Mondiali 2022: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – I primi minuti della partita vedono grande equilibrio in campo, con la Bolivia che si rende pericolosa grazie a Marcelo Martins in avvio. L’Argentina fatica a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda vittoria in altrettante partite delleaiper l’Argentina, che conquista un’importante vittoria per 2-1 inin casa dellain quella che è una trasferta resa sempre molto complicata dal fattore altura. A La Paz infatti si è giocato ad oltre 3500 metri di quota. Con questa vittoria l’albiceleste passa in testa con 6 punti, mentre larimane ferma a zero punti in classifica. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO): RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – I primi minuti della partita vedono grande equilibrio in campo, con lache si rende pericolosa grazie a Marcelo Martins in avvio. L’Argentina fatica a ...

ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - _enz29 : RT @SkySport: Qualificazioni Mondiali, l'Argentina vince con la Serie A: 2-1 firmato Lautaro e Correa - SkySport : Qualificazioni Mondiali, l'Argentina vince con la Serie A: 2-1 firmato Lautaro e Correa - alessio_morra : Qualificazioni Mondiali 2022, gol di #Lautaro Martinez e #Correa. L'#Argentina batte 2-1 la #Bolivia.… - roccosimonetta : RT @ZZiliani: #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno; Ceferin qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Qualificazioni Mondiali, l'Argentina vince con la Serie A: 2-1 firmato Lautaro e Correa Sky Sport Qualificazioni Mondiali 2022: l’Argentina ribalta 2-1 la Bolivia con Lautaro e Correa

L’attaccante dell’Inter, al 79’, serve poi a Joaquín Correa il gol vittoria; la seconda consecutiva alle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’Argentina.

BOLIVIA-ARGENTINA, Finisce 1-2: per Quarta 98'

Finisce 2-1 per l'Argentina la sfida contro la Bolivia della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Al gol di Marcelo Moreno, che al 24' ha aperto le marcature, hanno ...

L’attaccante dell’Inter, al 79’, serve poi a Joaquín Correa il gol vittoria; la seconda consecutiva alle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’Argentina.Finisce 2-1 per l'Argentina la sfida contro la Bolivia della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Al gol di Marcelo Moreno, che al 24' ha aperto le marcature, hanno ...