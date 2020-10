Qual. Euro U21, Italia-Irlanda: le probabili formazioni (Di martedì 13 ottobre 2020) . Azzurrini in campo con l’Under 20 per questa sfida. PISA – Qual. Euro U21, Italia-Irlanda. Dopo il rinvio della sfida contro l’Islanda per i casi di coronavirus, gli Azzurrini scenderanno in campo a Pisa contro l’Irlanda. Una sfida che vedrà protagonisti i giocatori dell’Under 20, visti i diversi positivi presenti nel gruppo di Nicolato. Bollini spera di poter avere a disposizione Tonali, Ricci, Cutrone e Sottil. I quattro, che hanno contratto il virus in precedenza, sono in attesa del via libera della Asl. Maglia da titolare per loro con i fratelli Esposito, Muratore e Raspadori in panchina. In caso di forfait, spazio a tutti i giocatori dell’Under 20. Italia U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) . Azzurrini in campo con l’Under 20 per questa sfida. PISA –U21,. Dopo il rinvio della sfida contro l’Islanda per i casi di coronavirus, gli Azzurrini scenderanno in campo a Pisa contro l’. Una sfida che vedrà protagonisti i giocatori dell’Under 20, visti i diversi positivi presenti nel gruppo di Nicolato. Bollini spera di poter avere a disposizione Tonali, Ricci, Cutrone e Sottil. I quattro, che hanno contratto il virus in precedenza, sono in attesa del via libera della Asl. Maglia da titolare per loro con i fratelli Esposito, Muratore e Raspadori in panchina. In caso di forfait, spazio a tutti i giocatori dell’Under 20.U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, ...

