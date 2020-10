' PS5 con un servizio come Xbox Game Pass? Sony non lo ha creato perché dal punto di vista economico non ha senso'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sappiamo che Microsoft assieme alla nuova generazione di console sta spingendo per promuovere sempre di più il suo abbonamento,, che offre centinaia di titoli ad un costo mensile. Viene da chiedersi quindi se anche la concorrenza, ovvero, deciderà di creare un abbonamento sulla falsa riga di quello di Microsoft.Parlando in una recente inter, all'analista Michael Pachter di Wedbush Securities è stato chiesto secontrasterà la mossa di Microsoft con una sorta di abbonamento. "Beh, in realtà hanno già PlayStation Now ma non lo commercializzano poi così bene", ha detto Pachter. "Semplicemente in questonon hanno tanti giochi e non hanno messo le loro nuove eslcusive. E questo è il ...