(Di martedì 13 ottobre 2020) in materia di tasse? «Occorrerebbe abbassare la pressione sui redditi e alzarla sui consumi. In questo modo, si ...

RobRe62 : RT @telefonoazzurro: Il Professor Ernesto Caffo @psico2010 conclude: Dobbiamo costruire con bambini e adolescenti un futuro, trasformando… - telefonoazzurro : Il Professor Ernesto Caffo @psico2010 conclude: Dobbiamo costruire con bambini e adolescenti un futuro, trasforman… - cominandpa : RT @telefonoazzurro: Interviene a Cittadinanza Digitale il professor Ernesto Caffo @psico2010 'È importante rendere i ragazzi responsabili… - SIMO2 : RT @telefonoazzurro: Interviene a Cittadinanza Digitale il professor Ernesto Caffo @psico2010 'È importante rendere i ragazzi responsabili… - RobRe62 : RT @telefonoazzurro: Interviene a Cittadinanza Digitale il professor Ernesto Caffo @psico2010 'È importante rendere i ragazzi responsabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Professor Ernesto

Leggo.it

Professor Ernesto Vetrano, dottore commercialista, quali riforme sarebbero necessarie in materia di tasse?«Occorrerebbe abbassare la pressione sui redditi e alzarla sui consumi. In questo modo, ...Uno fra i motivi che mi scoraggiarono dall’intraprendere la carriera accademica, nonostante gli incoraggiamenti ricevuti da cattedratici non di secondo ...