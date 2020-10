Primario indagato per epidemia colposa: ''Andava a lavoro ma era malato'' (Di martedì 13 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il Primario di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Belluno è indagato per epidemia colposa aggravata: con i sintomi del Covid avrebbe visitato i pazienti senza mascherina Aveva i sintomi del Covid ma avrebbe continuato a visitare i pazienti senza mascherina. Così, Roberto Bianchini, 61 anni, Primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Martino di Belluno, è finito nel registro degli indagati della procura bellunese con l'ipotesi di reato per epidemia colposa aggravvata. Con lui, altri 4 dirigenti medici dovranno rispondere di falso materiale e ideologico in atto pubblico e favoreggiamento personale aggravato. Il viaggio in Thailandia e quei sintomi sospetti del Covid Stando a quanto riporta il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Ildi Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Belluno èperaggravata: con i sintomi del Covid avrebbe visitato i pazienti senza mascherina Aveva i sintomi del Covid ma avrebbe continuato a visitare i pazienti senza mascherina. Così, Roberto Bianchini, 61 anni,del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Martino di Belluno, è finito nel registro degli indagati della procura bellunese con l'ipotesi di reato peraggravvata. Con lui, altri 4 dirigenti medici dovranno rispondere di falso materiale e ideologico in atto pubblico e favoreggiamento personale aggravato. Il viaggio in Thailandia e quei sintomi sospetti del Covid Stando a quanto riporta il ...

