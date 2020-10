Previsioni Meteo Aeronautica Militare | anche domani rovesci e temporali diffusi | il bollettino

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, mercoledì 14 ottobre 2020: ila cura dell’. Al Nord: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con piogge osparsi, in generale di debole intensità, tendenti a divenirein serata sull’Emilia Romagna. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte su regioni tirreniche, Sardegna e Umbria, con, intensi sulla Sardegna; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Centro. Dal pomeriggio estensione delle nubi compatte e dei fenomenialle regioni adriatiche e successiva intensificazione serale dei fenomeni su quelle tirreniche. Sud e Sicilia: al mattino ...

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Le previsioni meteo per domani, mercoledì 14 ottobre - AnsaTrentinoAA : Protezione civile: previsioni meteo sempre più fondamentali. Giornata internazionale della tutela dalle catastrofi… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso Temperature min 16 max 16 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min 16 max 16 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

Il Post

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che in Italia sarà una giornata molto piovosa: di mattina è prevista pioggia nel Nord-Ovest e in provincia di Napoli. Di pomeriggio pioverà anche in tutto il ...Meteo Italia: martedì un po’ di tregua dal freddo. Ma da mercoledì tornano maltempo e gelo. Meteo Italia: nel corso della giornata di martedì 13 ottobre il fronte freddo responsabile dell’ondata di ma ...