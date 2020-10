Pozzuoli, dipendente comunale positivo al Covid: chiuso Municipio (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Un dipendente comunale di Pozzuoli, in servizio presso il corpo di guardia, è positivo al Covid: chiusa la sede centrale del Municipio. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino flegreo, Vincenzo Figliolia. Al momento, nel comune a Nord di Napoli, gli attuali contagiati sono 151. “Il provvedimento – spiega Figliolia – resterà in vigore fino a venerdì 23 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all’interno del complesso municipale, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari, che invece resteranno chiusi solo fino a venerdì 16 ottobre”. “L’accesso alla casa comunale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Undi, in servizio presso il corpo di guardia, èal: chiusa la sede centrale del. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino flegreo, Vincenzo Figliolia. Al momento, nel comune a Nord di Napoli, gli attuali contagiati sono 151. “Il provvedimento – spiega Figliolia – resterà in vigore fino a venerdì 23 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all’interno del complesso municipale, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari, che invece resteranno chiusi solo fino a venerdì 16 ottobre”. “L’accesso alla casa...

puntomagazine : Sono stati chiusi al pubblico per 14 giorni, in via precauzionale, gli uffici della sede municipale #news #Pozzuoli… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #covid #contagi #municipio Contagiato dal coronavirus un altro dipendente comunale: @EnzoFigliolia (ri)c… - occhio_notizie : Covid a #Pozzuoli, dipendente comunale positivo: uffici chiusi per 14 giorni - CronacaFlegrea : Dipendente contagiato: chiuso il comune di Pozzuoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli dipendente Covid a Pozzuoli, dipendente comunale positivo: uffici chiusi per 14 giorni L'Occhio di Napoli "Noi italiani in Olanda molto preoccupati per il Covid: le mascherine neanche al chiuso"

Si cerca di ricostruire i movimenti del giovane e la rete di contatti stabilita durante un lasso di tempo di circa 25 giorni Covid, positivo dipendente del Comune di Pozzuoli: uffici chiusi al ...

Covid, positivo dipendente del Comune di Pozzuoli: uffici chiusi al pubblico per 14 giorni

Positivo al coronavirus un dipendente del comune di Pozzuoli: il sindaco Vincenzo Figliolia chiude gli uffici per 14 giorni, già disposta la sanificazione ...

Si cerca di ricostruire i movimenti del giovane e la rete di contatti stabilita durante un lasso di tempo di circa 25 giorni Covid, positivo dipendente del Comune di Pozzuoli: uffici chiusi al ...Positivo al coronavirus un dipendente del comune di Pozzuoli: il sindaco Vincenzo Figliolia chiude gli uffici per 14 giorni, già disposta la sanificazione ...