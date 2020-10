Positivi al Covid beccati nel ristorante dai carabinieri. E ora i guai sono seri (Di martedì 13 ottobre 2020) Grane enormi per il titolare di un esercizio di ristorazione ed un suo dipendente, entrambi recatisi al lavoro nonostante Positivi al Coronavirus. Così come appurato dai controlli dei carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, in sincrono con il Nucleo Radiomobile, i due cittadini peruviani si sono recati nel locale sito in zona Turro anticipando di poco l’intervento delle pattuglie. A confermare l’accaduto, le clip delle telecamere di sorveglianza nonché la testimonianza di alcuni presenti. La coppia di uomini, di 36 e 20 anni, avevano fatto durare qualche minuto la loro permanenza all’interno del locale prima di allontanarsi. Infrangendo così la legge che prevede l’isolamento domiciliare fiduciario impostogli fino al raggiungimento della negatività del tampone, così ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Grane enormi per il titolare di un esercizio di ristorazione ed un suo dipendente, entrambi recatisi al lavoro nonostanteal Coronavirus. Così come appurato dai controlli deidella Compagnia di Milano Porta Monforte, in sincrono con il Nucleo Radiomobile, i due cittadini peruviani sirecati nel locale sito in zona Turro anticipando di poco l’intervento delle pattuglie. A confermare l’accaduto, le clip delle telecamere di sorveglianza nonché la testimonianza di alcuni presenti. La coppia di uomini, di 36 e 20 anni, avevano fatto durare qualche minuto la loro permanenza all’interno del locale prima di allontanarsi. Infrangendo così la legge che prevede l’isolamento domiciliare fiduciario impostogli fino al raggiungimento della negatività del tampone, così ...

