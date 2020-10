Portogallo, Cristiano Ronaldo in quarantena nell’hotel delle giovanili (FOTO) (Di martedì 13 ottobre 2020) La scena oggi se l’è presa lui, ma non per un gol o una magia sul campo. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus e sta passando la quarantena nell’hotel della Nazionale. Lo ha immortalato la Federazione portoghese con una FOTO che lo ritrae seduto in balcone sorridente. CR7 sta infatti passando l’isolamento nella struttura del centro federale che ospita abitualmente le giovanili. Ora la corsa contro il tempo in vista dei prossimi impegni della Juventus. FOTO Último treino antes do jogo com a Suécia! 🇵🇹🇸🇪 #VamosTodos #VamosComTudo Last practice before the game with Sweden! 🇵🇹🇸🇪 #TeamPortugal pic.twitter.com/IIFI22Ltop — Portugal (@selecaoportugal) October 13, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) La scena oggi se l’è presa lui, ma non per un gol o una magia sul campo.è risultato positivo al coronavirus e sta passando lanell’hotel della Nazionale. Lo ha immortalato la Federazione portoghese con unache lo ritrae seduto in balcone sorridente. CR7 sta infatti passando l’isolamento nella struttura del centro federale che ospita abitualmente le. Ora la corsa contro il tempo in vista dei prossimi impegni della Juventus.Último treino antes do jogo com a Suécia! 🇵🇹🇸🇪 #VamosTodos #VamosComTudo Last practice before the game with Sweden! 🇵🇹🇸🇪 #TeamPortugal pic.twitter.com/IIFI22Ltop — Portugal (@selecaoportugal) October 13, ...

