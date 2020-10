Porte girevoli per Padoan: l'ex ministro del Tesoro designato presidente di Unicredit (Di martedì 13 ottobre 2020) Il cda di Unicredit, con il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal vicepresidente Lamberto Andreotti, ha cooptato all’unanimità l’ex ministro Pier Carlo Padoan quale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di presidente di Unicredit per il prossimo mandato (2021-2023). Padoan resterà in carica come consigliere fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione.La cooptazione dell’ex ministro è stata resa possibile dalla decisione di Elena Zambon di dimettersi dal suo incarico di Consigliere, ricoperto da lungo tempo. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il cda di, con il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal viceLamberto Andreotti, ha cooptato all’unanimità l’exPier Carloquale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione didiper il prossimo mandato (2021-2023).resterà in carica come consigliere fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione.La cooptazione dell’exè stata resa possibile dalla decisione di Elena Zambon di dimettersi dal suo incarico di Consigliere, ricoperto da lungo tempo. ...

