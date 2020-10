Pomezia | scopri MC Legnami | il nuovo punto di riferimento per la vendita all’ingrosso e il fai-da-te

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ha aperto lo scorso 5 ottobre a(Roma) MCildinellaall’ingrosso e fai-da-te. Prodotti in legno (anche su misura), compensati e affini, parquet ma anche ferramenta e vernici dare nello show room di Via Filippo Re 6/B (magazzino e deposito in Via Giamaica 1/3). MCè aperto dal lunedì al sabato con i seguenti orari: dal lunedi al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; Sabato aperto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Per info telefonare allo 0689826611. 1 di 2 ...