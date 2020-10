Polonia, Milik: “Ho tanti amici nell’Italia, ma non ero molto emozionato” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il confronto con l’Italia in Nations League non mi ha molto emozionato nonostante abbia alcuni amici italiani“. Queste le parole di Arkadiusz Milik dopo il match tra Polonia e Italia valevole per la fase a gironi di Nations League 2020/2021. “Non ho giocato molto ed è stata una delusione. Però sono successe anche alcune cose che mi hanno costretto a stare fuori: alcuni acciacchi, o anche solo un raffreddore. Altre volte, l’allenatore ha pensato di cambiare la squadra, magari giocando con tre centrocampisti. In realtà però, la partita contro la Finlandia, nel bel mezzo dei miei problemi col Napoli, mi ha fatto capire che il tecnico pensa a me e ho sentito la sua fiducia. L’ho apprezzato molto”. SU ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il confronto con l’Italia in Nations League non mi haemozionato nonostante abbia alcuniitaliani“. Queste le parole di Arkadiuszdopo il match trae Italia valevole per la fase a gironi di Nations League 2020/2021. “Non ho giocatoed è stata una delusione. Però sono successe anche alcune cose che mi hanno costretto a stare fuori: alcuni acciacchi, o anche solo un raffreddore. Altre volte, l’allenatore ha pensato di cambiare la squadra, magari giocando con tre centrocampisti. In realtà però, la partita contro la Finlandia, nel bel mezzo dei miei problemi col Napoli, mi ha fatto capire che il tecnico pensa a me e ho sentito la sua fiducia. L’ho apprezzato”. SU ...

