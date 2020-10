Più di mille spettatori allo stadio? Il nuovo Dpcm apre uno spiraglio (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovo Dpcm firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito le nuove misure per contrastare l’epidemia da Covid-19. Dopo le aperture che avevano caratterizzato la stagione estiva, la cosiddetta “seconda ondata” del virus ha fatto sì che il Governo si orientasse verso un atteggiamento più restrittivo a tutti i livelli. Dalle feste private alla movida, dagli sport amatoriali alle gite scolastiche, l’impostazione di fondo è stata quella di limitare al massimo situazioni potenzialmente veicolo di contagio. In questo contesto di generale restrizione, sembra esser passata sotto silenzio l’unica – vera – “apertura” formulata dal Governo in accordo con il Cts: parliamo di calcio, in particolare di stadi. Mentre montano ancora ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIlfirmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito le nuove misure per contrastare l’epidemia da Covid-19. Dopo le aperture che avevano caratterizzato la stagione estiva, la cosiddetta “seconda ondata” del virus ha fatto sì che il Governo si orientasse verso un atteggiamento più restrittivo a tutti i livelli. Dalle feste private alla movida, dagli sport amatoriali alle gite scolastiche, l’impostazione di fondo è stata quella di limitare al massimo situazioni potenzialmente veicolo di contagio. In questo contesto di generale restrizione, sembra esser passata sotto silenzio l’unica – vera – “apertura” formulata dal Governo in accordo con il Cts: parliamo di calcio, in particolare di stadi. Mentre montano ancora ...

