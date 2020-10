Piscina Garbatella | Comune Roma | vicina utenti per recupero voucher

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020)– Cosi’ in una nota ildi: “L’impianto natatorio sito in viale Giustiniano Imperatore ha visto subentrare nelle scorse settimane il nuovo concessionario, la SSD Maximo, dopo anni di gestione della Lazio Nuoto.” “La vicenda e’ stata oggetto di attenzione mediatica che, molto spesso, ha riportato notizie non attinenti alla realta’ dei fatti. Innanzitutto preme ribadire il buon operato dell’Amministrazione, che ha gestito la vicenda nel pieno rispetto delle regole, conformandosi alle decisioni del Tar, contrariamente a quanto riportato in alcune circostanze”. Continua il Campidoglio: “In attesa delle prossime decisioni del Tar stesso, la problematica attuale e’ relativa all’elargizione dei, cosi’ come previsto nei ...