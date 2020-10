Pil | Gualtieri “Rimbalzo terzo trimestre superiore a ipotesi di aprile”

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Nadef giunge in un momento molto importante per l'economia e per la strategia di governo del Paese. I dati più recenti mostrano che da maggio la nostra economia ha risposto in maniera positiva rispetto alla caduta dei mesi più difficili. C'è stato uno sforzo imponente che ha mobilitato risorse pari a 100 miliardi di indebitamento netto. Lo scenario prudente stima una contrazione del Pil reale pari al 9%, di fronte alla caduta della prima parte dell'anno si attende un forte rimbalzo nelche dovrebbe risultarerispetto a quello stimato ad aprile”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva ...