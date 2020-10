Petrolio: in rialzo a 39,81 dollari al barile (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 13 OTT - Quotazioni del Petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York: il greggio Wti guadagna lo 0,9% a 39,81 dollari al barile. Anche il Brent sale dello 0,9% a 42,11 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 13 OTT - Quotazioni delinsul mercato after hour di New York: il greggio Wti guadagna lo 0,9% a 39,81al. Anche il Brent sale dello 0,9% a 42,11 ...

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

