Peter Sagan porta il sole sul Giro d’Italia | lo slovacco vince la tappa e tra le nubi spunta un arcobaleno spettacolare a Tortoreto FOTO

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ha aspettato l’arrivo disul traguardo di, il, per farsi spazio timidamente tra lendosi con sè uno splendido. Uno scenario quasi commovente, per incorniciare un momento davvero speciale: la prima vittoria didiald’Italia. Dopo 461 giorni di digiuno, il ciclistadella Bora Hansgrohe ha fatto un’impresa memorabile sotto la pioggia.hato ilsuilluminando ild’Italia in un giorno difficile, dando spettacolo e ritrovando una vittoria che gli mancava da tanto, troppo tempo e che ...

Successo in solitaria per lo slovacco Peter Sagan: il corridore della Bora si è aggiudicato la decima tappa del Giro d'Italia (177 km tra Lanciano et Tortoreto) per quello che è il suo primo successo ...461 giorni a digiuno cancellati con una vittoria cercata, voluta, bramata sin dal primo chilometro di questa decima tappa del Giro d’Italia 2020. Dopo piazzamenti sofferti, e continue delusioni, final ...