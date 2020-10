Perù, due positivi al coronavirus alla vigilia del match col Brasile (Di martedì 13 ottobre 2020) Due casi di coronavirus scuotono il Perù. La nazionale della Rojiblanca deve disputare fra poche ore la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro il Brasile e sono risultati positivi ai test due giocatori della nazionale, vale a dire Raul Ruidiaz e Alex Valera, subito posti in isolamento e senza sintomi gravi. La partita, dunque, sembra si possa giocare regolarmente, ma c’è preoccupazione in seno alla CONMEBOL. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Due casi discuotono il Perù. La nazionale della Rojiblanca deve disputare fra poche ore la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro ile sono risultatiai test due giocatori della nazionale, vale a dire Raul Ruidiaz e Alex Valera, subito posti in isolamento e senza sintomi gravi. La partita, dunque, sembra si possa giocare regolarmente, ma c’è preoccupazione in senoCONMEBOL.

