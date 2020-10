Perché il nuovo orologio di Breguet è uno degli orologi più complicati mai creati (Di martedì 13 ottobre 2020) A Breguet si devono molte invenzioni come la molla sonora per gli orologi a ripetizione (1783), la spirale Breguet (1795) o il tourbillon (brevettato nel 1801). Ma c'è una novità che segna un ulteriore svolta nel settore: il lancio del nuovo Classique Double Tourbillon Quai de l’Horloge, ovvero uno dei modelli più complessi mai prodotti. Ciò che rende questo orologio tanto complesso è semplice: l'insieme del suo movimento messo a nudo gira su sé stesso con il ritmo di un giro ogni 12 ore. A muoverlo, due tourbillon indipendenti, che a loro volta compiono un giro al minuto. Gli organi regolatori, che compiono dunque una doppia rotazione, sono molto simili a quelli del tourbillon creato proprio da Abraham-Louis Breguet, e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Asi devono molte invenzioni come la molla sonora per glia ripetizione (1783), la spirale(1795) o il tourbillon (brevettato nel 1801). Ma c'è una novità che segna un ulteriore svolta nel settore: il lancio delClassique Double Tourbillon Quai de l’Horloge, ovvero uno dei modelli più complessi mai prodotti. Ciò che rende questotanto complesso è semplice: l'insieme del suo movimento messo a nudo gira su sé stesso con il ritmo di un giro ogni 12 ore. A muoverlo, due tourbillon indipendenti, che a loro volta compiono un giro al minuto. Gli organi regolatori, che compiono dunque una doppia rotazione, sono molto simili a quelli del tourbillon creato proprio da Abraham-Louis, e ...

