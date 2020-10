Pensioni anticipate, 14 ottobre incontro Governo-Sindacati: quali misure post quota 100? (Di martedì 13 ottobre 2020) Il confronto tra Governo e Sindacati sulle Pensioni continua domani 14 ottobre con un nuovo tavolo per riuscire a superare la quota 100 e consentire nuove uscite anticipate. Ma quali sono le ricette e gli obbiettivi dei Sindacati? E la sostenibilità di una nuova riforma Pensionistica è possibile? Vediamo le parole rilasciate dal segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli e dal professor Michele Raitano docente di Politica Economia alla Sapienza di Roma in un’intervista effettuata da Collettiva.it Ultime novità Pensioni anticipate: gli obbiettivi del sindacato: quota 41 e lavoro di cura Governo e ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il confronto trasullecontinua domani 14con un nuovo tavolo per riuscire a superare lae consentire nuove uscite. Masono le ricette e gli obbiettivi dei? E la sostenibilità di una nuova riformastica è possibile? Vediamo le parole rilasciate dal segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli e dal professor Michele Raitano docente di Politica Economia alla Sapienza di Roma in un’intervista effettuata da Collettiva.it Ultime novità: gli obbiettivi del sindacato:41 e lavoro di curae ...

infoiteconomia : Pensioni anticipate 2020 ultime novità: il flop di quota 100 - villa_emanuele : @Emanuele676 Ho visto molto attentamente gli ultimi piani di bilancio. E ho visto investire molto in assistenzialis… - Lavarra : @SilviaTeresa14 @Willi_Shake_01 @matteorenzi tu fai l'esempio di quello che si ritrova senza lavoro mica io. Le pen… - marcellaferr : @zannagianchi @matteosalvinimi A fine triennio si prevede che le domande per quota 100 saranno la metà di quelle pr… - marcellaferr : @matteosalvinimi Per questo a fine triennio le domande di quota 100 saranno circa la metà dei quelle previste -