Pavia, barista in pausa sigaretta abbassa la mascherina e viene multata per 400 euro: "Farò ricorso" (Di martedì 13 ottobre 2020) Pavia, barista in pausa sigaretta abbassa la mascherina e viene multata per 400 euro. Venerdì sera attorno alla 22.30 Ilenia, dipendente del bar "L'ombra de vin. Bacaro Poetico" a Pavia, stava facendo una pausa sigaretta fuori dal locale insieme alla titolare Samanta. La prima ha abbassato la mascherina per fumare, la seconda l'ha tenuta sempre indossata. Alcuni agenti della polizia locale, impegnati quella sera nei controlli in città, hanno sanzionato la ragazza con una multa da 400 euro, ma Ilenia intende fare ricorso: secondo quanto raccontato tra lei e la titolare c'era più di un ...

