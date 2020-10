Passion | la nuova limited edition Grisbì con doppio cioccolato fondente

(Di martedì 13 ottobre 2020) Grisbì, l’iconico biscotto di croccante frolla ripiena di vellutata crema presenta, ladal gusto intenso delextra. Assaggiare questaedizione sarà una vera esplosione di piacere. Sensuale e accattivante, il nuovo Grisbì raggiunge il suo climax grazie all'incontro con il mondo della creatività e della moda. Infatti, in occasione di questa, Grisbì ha scelto perun nuovo abito che è stato realizzato su misura dai designer del brand COTE, Tomaso Anfossi e Francesco Ferrari. I due creativi, che hanno dato vita al marchio nel 2010, sono stati scelti da Vogue ...

hurricanebi : La mia nuova droga: Müller fruit passion pesca e maracuja CIAONE ne mangerei 800 - Engage_Magazine : Campari racconta la “Red Passion” nella nuova campagna globale firmata Wunderman Thompson -

Ultime Notizie dalla rete : Passion nuova

Automoto.it

Bonduelle Food Service Italia, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa, presenta 4 novità assolute per i bar e i ristoranti in cerca di soluzioni veloci: Falafel, Snack Basmati, ...Annuncio vendita smart forfour forfour 90 0.9 Turbo twinamic Passion nuova a Moncalieri, Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...