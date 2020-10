Parte la corsa per nominare Barrett alla Corte Suprema. «L’eredità di Trump? Aver spostato la giustizia a destra» – L’intervista (Di martedì 13 ottobre 2020) Il primo giorno di audizioni di Amy Coney Barrett al Senato, chiamata da Donald Trump a sostituire l’incona progressista Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema, è finito senza particolari colpi di scena. Ma non è stato privo di momenti di tensione. Barrett, che si è presentata in compagnia dei suoi sette figli, ha cercato di rasserenare gli animi promettendo di essere imparziale e dichiarando di Aver accetatto la nomina «perché ho un profondo rispetto per lo stato di diritto». Ci ha pensato Trump a mettere un po’ di benzina sul fuoco. Innervosito dagli interventi dei senatori democratici, che hanno usato il primo giorno per attaccare Barrett sulle sue posizioni critiche verso ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Il primo giorno di audizioni di Amy Coneyal Senato, chiamata da Donalda sostituire l’incona progressista Ruth Bader Ginsburg, è finito senza particolari colpi di scena. Ma non è stato privo di momenti di tensione., che si è presentata in compagnia dei suoi sette figli, ha cercato di rasserenare gli animi promettendo di essere imparziale e dichiarando diaccetatto la nomina «perché ho un profondo rispetto per lo stato di diritto». Ci ha pensatoa mettere un po’ di benzina sul fuoco. Innervosito dagli interventi dei senatori democratici, che hanno usato il primo giorno per attaccaresulle sue posizioni critiche verso ...

animaleuropeRMP : RT @fedelambert1: Perché non capite che una festa é diversa da un autobus in corsa che trasporta in gran parte lavoratori? Bisogna cercare… - GramsciAG : RT @fedelambert1: Perché non capite che una festa é diversa da un autobus in corsa che trasporta in gran parte lavoratori? Bisogna cercare… - superacquaman : RT @fedelambert1: Perché non capite che una festa é diversa da un autobus in corsa che trasporta in gran parte lavoratori? Bisogna cercare… - CirianiCarlo : RT @fedelambert1: Perché non capite che una festa é diversa da un autobus in corsa che trasporta in gran parte lavoratori? Bisogna cercare… - sportli26181512 : Da Lukaku a Kessie, tutti di corsa verso Inter-Milan: tanti gol e (per ora) nessun infortunio: Da Lukaku a Kessie,… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte corsa Parte la corsa per nominare Barrett alla Corte Suprema. «L’eredità di Trump? Aver spostato la giustizia a destra» – L’intervista Open Elezioni Usa: vittoria Biden spaventa i Paperoni d’America, corsa alle successioni

La vittoria Biden spaventa perché il candidato presidenziale democratico prevede di aumentare le tasse alle società e alle famiglie ad alto reddito ...

I no global "cancellano" corso Colombo

I centri sociali si sono messi in testa di riscrivere la storia. A pochi giorni dall'anniversario della scoperta dell'America, ieri notte con un blitz gli attivisti del «Cantiere» hanno «ribattezzato» ...

La vittoria Biden spaventa perché il candidato presidenziale democratico prevede di aumentare le tasse alle società e alle famiglie ad alto reddito ...I centri sociali si sono messi in testa di riscrivere la storia. A pochi giorni dall'anniversario della scoperta dell'America, ieri notte con un blitz gli attivisti del «Cantiere» hanno «ribattezzato» ...