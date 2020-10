Park Chan-wook | a breve le riprese del suo nuovo film Decision to Leave

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il regista coreanocomincerà presto a girare il suoto, con protagonisti Tang Wei eHae-il. Manca poco al via delledeldito. Il regista di Oldboy e Mademoiselle tornerà sul set a fine mese per dar vita a un dramma ricco di misteri e colpi di scena. Ilcon protagonisti Tang Wei (Lussuria, Blackhat) eHae-il (The Host, Memorie di Un Assassino) seguirà infatti la vicenda di un austero detective (Hae-il) che dovrà indagare su un ...

