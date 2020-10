Panchina rossa vandalizzata, risistemata dal Municipio III (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Lo scorso anno abbiamo collocato nel Municipio III delle panchine rosse contro la violenza sulle donne. Una di queste e’ stata vandalizzata e la scritta ‘1522 numero antiviolenza e stalking’ e’ diventata il suo opposto. L’amica che me l’ha segnalato mi ha scritto ‘e’ una cosa da poco, ma con la somma di cose da poco siamo arrivate alla societa’ di oggi’.” “Per questo il nostro impegno, fatto di educazione sentimentale nelle scuole e promozione di spazi e cultura per le pari opportunita’ e le differenze, ha bisogno oggi di un gesto simbolico: con chi potra’ oggi alle 17 ci vedremo a a piazza Vimercati per ripristinare il messaggio antiviolenza”. E’ quanto scrive in un post su Facebook Claudia Pratelli, assessora alla scuola del III ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Lo scorso anno abbiamo collocato nelIII delle panchine rosse contro la violenza sulle donne. Una di queste e’ statae la scritta ‘1522 numero antiviolenza e stalking’ e’ diventata il suo opposto. L’amica che me l’ha segnalato mi ha scritto ‘e’ una cosa da poco, ma con la somma di cose da poco siamo arrivate alla societa’ di oggi’.” “Per questo il nostro impegno, fatto di educazione sentimentale nelle scuole e promozione di spazi e cultura per le pari opportunita’ e le differenze, ha bisogno oggi di un gesto simbolico: con chi potra’ oggi alle 17 ci vedremo a a piazza Vimercati per ripristinare il messaggio antiviolenza”. E’ quanto scrive in un post su Facebook Claudia Pratelli, assessora alla scuola del III ...

piusolbiate : Per un paese più bello - Nell’ ultima edizione del TG solbiatese le nuove iniziative comunali: - il Fiocco Rosa con… - maxbass82 : RT @christianraimo: In municipio distruggono una panchina rossa che era stata messa dall'assessora Pratelli, una panchina simbolo della con… - christianraimo : In municipio distruggono una panchina rossa che era stata messa dall'assessora Pratelli, una panchina simbolo della… - zarbarbie : RT @PalumboPatrizia: @lapoelkann_ Io attualmente niente,però presiedo un'associazione che aiuta le donne quando attraversano periodi partic… - violet6femme : RT @viannnn0: 'È stata posizionata una panchina rossa nel luogo in cui M.C. è stata aggredita e quasi ammazzata. Ma a lei non serve né inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina rossa Panchina rossa vandalizzata, risistemata dal Municipio III RomaDailyNews Vandalizzata panchina contro violenza sulle donne, Pratelli: “Atto che alimenta messaggi pericolosi”

Vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne realizzata nel III Municipio. A darne notizia, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli, che ha lanciato un appuntamento per sistemarla. “ ...

Lazio, Delio Rossi: «Squadra rinforzata ma incompleta, Luis Alberto può diventare leader»

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Delio Rossi (ultimo tecnico ad aver disputato la f ...

Vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne realizzata nel III Municipio. A darne notizia, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli, che ha lanciato un appuntamento per sistemarla. “ ...L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Delio Rossi (ultimo tecnico ad aver disputato la f ...