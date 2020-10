Palestina-Israele: il Festival di Roma dedicato alla questione è stato un successo. Io c’ero (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è svolto a Roma, nell’area verde prospiciente il Verano, nel fine settimana dal 1° al 4 ottobre, il primo Festival dedicato alla questione palestinese, che ha registrato un grande successo, sia dal punto di vista della quantità e qualità della partecipazione popolare, specie giovanile, che da quello dei contenuti, sia quelli dei numerosi dibattiti che quelli degli spazi artistici e musicali. La questione palestinese è di fondamentale importanza perché, come è solito dire il musicista ebreo Moni Ovadia, su di essa si misura la qualità dell’umanità nel mondo di oggi. Infatti, il modo nel quale il governo israeliano tratta i Palestinesi per me costituisce la negazione della loro umanità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è svolto a, nell’area verde prospiciente il Verano, nel fine settimana dal 1° al 4 ottobre, il primopalestinese, che ha registrato un grande, sia dal punto di vista della quantità e qualità della partecipazione popolare, specie giovanile, che da quello dei contenuti, sia quelli dei numerosi dibattiti che quelli degli spazi artistici e musicali. Lapalestinese è di fondamentale importanza perché, come è solito dire il musicista ebreo Moni Ovadia, su di essa si misura la qualità dell’umanità nel mondo di oggi. Infatti, il modo nel quale il governo israeliano tratta i Palestinesi per me costituisce la negazione della loro umanità e ...

