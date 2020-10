Oroscopo 13 ottobre 2020: Leone fortunati sul lavoro, nuove conoscenze per Scorpione (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Oroscopo del 13 ottobre esorta i Leone ad investire un po’ di più nel lavoro o in un nuovo progetto. Scorpione verso nuove conoscenze Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Oggi potreste essere pervasi da un inaspettato ottimismo che vi renderà particolarmente energici. Tutto vi sembrerà migliore, ma prestate attenzione alle scelte che prenderete nelle prossime ore. Forse sarebbe più opportuno lasciarsi consigliare da chi ne sa più di voi. Toro. Chi di voi ha vissuto dei momenti turbolenti nell’ultimo periodo, a partire da oggi vedrà cambiare radicalmente le cose. Chiarimenti in vista per quanto riguarda l’amore e i rapporti con la famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020) L’del 13esorta iad investire un po’ di più nelo in un nuovo progetto.versoda Ariete a Vergine Ariete. Oggi potreste essere pervasi da un inaspettato ottimismo che vi renderà particolarmente energici. Tutto vi sembrerà migliore, ma prestate attenzione alle scelte che prenderete nelle prossime ore. Forse sarebbe più opportuno lasciarsi consigliare da chi ne sa più di voi. Toro. Chi di voi ha vissuto dei momenti turbolenti nell’ultimo periodo, a partire da oggi vedrà cambiare radicalmente le cose. Chiarimenti in vista per quanto riguarda l’amore e i rapporti con la famiglia. Per quanto riguarda il, ...

