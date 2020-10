“Ora mi vedo bellissima”. Riesce a perdere 60 chili e si prende la sua rivincita: il prima e dopo è clamoroso (Di martedì 13 ottobre 2020) Per tutta la vita, la 27enne Kiah Twisselman ha creduto di avere solo una “cattiva genetica”, che le ha impedito di perdere peso. Ma due anni fa, ha dimostrato che la teoria era sbagliata ed è passata da 130 a 70 chili seguendo una dieta e praticando tanto sport. La sua storia di rivincita e forza di volontà è stata raccontata da People Magazine, dove la 27enne ha raccontato di aver cambiato la sua vita grazie a uno stile di vita più sano e tanto movimento. Non è mancata la forza di volontà che le ha permesso di perdere ben sessanta chili e ricominciare un nuovo cammino insieme alla sua bellissima famiglia. “Ho perso 45 chili in meno di un anno”, ha detto Twisselman a People. “È stato così ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Per tutta la vita, la 27enne Kiah Twisselman ha creduto di avere solo una “cattiva genetica”, che le ha impedito dipeso. Ma due anni fa, ha dimostrato che la teoria era sbagliata ed è passata da 130 a 70seguendo una dieta e praticando tanto sport. La sua storia die forza di volontà è stata raccontata da People Magazine, dove la 27enne ha raccontato di aver cambiato la sua vita grazie a uno stile di vita più sano e tanto movimento. Non è mancata la forza di volontà che le ha permesso diben sessantae ricominciare un nuovo cammino insieme alla sua bellissima famiglia. “Ho perso 45in meno di un anno”, ha detto Twisselman a People. “È stato così ...

