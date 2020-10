Omaggio della Toyota, una papamobile ad idrogeno per Sua Santità Papa Francesco (Di martedì 13 ottobre 2020) La Toyota e la Conferenza episcopale giapponese hanno offerto a Papa Francesco una nuova "Papamobile" a idrogeno. Si tratta di una Toyota Mirai, modificata appositamente per trasportare il Papa nelle sue visite. E' stata consegnata già addobbata con i simboli del Vaticano. La vettura - il cui nome in giapponese vuol dire "futuro" - è attrezzata con pile che vengono alimentate da una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Queste pile alimentano un motore elettrico, che espelle come scarto acqua. Papa Francesco ha ricevuto in dono dalla Conferenza Episcopale Giapponese una Toyota Mirai alimentata ad idrogeno trasformata in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020) Lae la Conferenza episcopale giapponese hanno offerto auna nuova "" a. Si tratta di unaMirai, modificata appositamente per trasportare ilnelle sue visite. E' stata consegnata già addobbata con i simboli del Vaticano. La vettura - il cui nome in giapponese vuol dire "futuro" - è attrezzata con pile che vengono alimentate da una reazione chimica trae ossigeno. Queste pile alimentano un motore elettrico, che espelle come scarto acqua.ha ricevuto in dono dalla Conferenza Episcopale Giapponese unaMirai alimentata adtrasformata in ...

EP_President : Rendiamo omaggio alle vittime delle devastanti inondazioni nel nord-ovest dell'Italia e nel sud-est della Francia.… - _Carabinieri_ : A cento anni dalla nascita, la Rivista “Il Carabiniere”, nel numero di ottobre, rende omaggio a Carlo Alberto dalla… - ItalianAirForce : Al 6° Stormo dell’#AeronauticaMilitare termina la 12^ gara di regolarità classica per auto d'epoca della Coppa… - RussoMu : RT @gabelmanu: Oggi giorno della memoria In concomitanza della campagna elettorale per la sindacatura di Roma è doveroso rendere omaggio a… - TroianoMassimo1 : RT @gabelmanu: Oggi giorno della memoria In concomitanza della campagna elettorale per la sindacatura di Roma è doveroso rendere omaggio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omaggio della Palermo, "Un mese senza Willy", domenica l'omaggio di Raizes Teatro La Repubblica Omaggio della Toyota, una papamobile ad idrogeno per Sua Santità Papa Francesco

La consegna del veicolo è avvenuta alla Domus Sanctae Marthae, residenza del Santo Padre all’interno dello Stato della Città del Vaticano. Alla cerimonia erano presenti il Reverendo Padre Domenico ...

I’m Your Woman | Rachel Brosnahan in fuga dal marito nel trailer del film

Un thriller ambientato negli anni ’70 in questo periodo mancava tra le tante uscite cinematografiche e streaming previste per questo autunno. Fortunatamente, per gli amanti del genere, in loro soccors ...

La consegna del veicolo è avvenuta alla Domus Sanctae Marthae, residenza del Santo Padre all’interno dello Stato della Città del Vaticano. Alla cerimonia erano presenti il Reverendo Padre Domenico ...Un thriller ambientato negli anni ’70 in questo periodo mancava tra le tante uscite cinematografiche e streaming previste per questo autunno. Fortunatamente, per gli amanti del genere, in loro soccors ...