Nuovo Dpcm, Zingaretti: “Provvedimenti opportuni, si vuole evitare il lockdown” (Di martedì 13 ottobre 2020) “I provvedimenti del Governo assunti ieri sera sono molto opportuni perché è evidente che il virus per come si è caratterizzato mette a rischio, magari per responsabilità di pochi, l’intera economia“. Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in merito alla ufficializzazione del Nuovo Dpcm. “Sono ore e giorni molto delicati, come in parte era prevedibile, segnati dalla crescita dei contagi che rispetto ad altri Paesi europei è ancora incredibilmente più sotto controllo – ha aggiunto il governatore -. Stiamo facendo di tutto per allontanare l’ipotesi del lockdown“. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “I provvedimenti del Governo assunti ieri sera sono moltoperché è evidente che il virus per come si è caratterizzato mette a rischio, magari per responsabilità di pochi, l’intera economia“. Lo ha dichiarato Nicola, presidente della Regione Lazio, in merito alla ufficializzazione del. “Sono ore e giorni molto delicati, come in parte era prevedibile, segnati dalla crescita dei contagi che rispetto ad altri Paesi europei è ancora incredibilmente più sotto controllo – ha aggiunto il governatore -. Stiamo facendo di tutto per allontanare l’ipotesi del lockdown“.

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - valtellinese75 : RT @nicolas4donati: Però il nuovo #Dpcm ci salverà dal classico cenone di Natale con i parenti, quindi di che vi lamentate? - The__Bings : RT @runforlife92: Milano, #13ottobre, un gruppo di amici si riunisce rispettando le raccomandazioni del nuovo #Dpcm anti-covid non superand… -