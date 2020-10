Nuovo Dpcm, Zaia: “Chiedevamo un minimo di buon senso per le attività economiche” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Un pensiero sul Nuovo Dpcm? Chiedevamo un minimo di buon senso perché dietro a norme ci sono attività economiche. Capisco la necessità della salute, ma la salute è anche l’attività dei cittadini: dietro a ogni norma se restrittiva ci deve essere un provvedimento economico a sostegno“. Queste le parole del presidente del Regione Veneto Luca Zaia in merito all’uscita del Nuovo Dpcm. “Come presidenti di Regione abbiamo visto con dispiacere che le nostre osservazioni sul Dpcm non sono state colte – ha detto il governatore -. Sui matrimoni chiedevamo per esempio una norma di salvaguardia per chi avesse già organizzato la cerimonia“. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Un pensiero sul? Chiedevamo undiperché dietro a norme ci sono attività economiche. Capisco la necessità della salute, ma la salute è anche l’attività dei cittadini: dietro a ogni norma se restrittiva ci deve essere un provvedimento economico a sostegno“. Queste le parole del presidente del Regione Veneto Lucain merito all’uscita del. “Come presidenti di Regione abbiamo visto con dispiacere che le nostre osservazioni sulnon sono state colte – ha detto il governatore -. Sui matrimoni chiedevamo per esempio una norma di salvaguardia per chi avesse già organizzato la cerimonia“.

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - valtellinese75 : RT @nicolas4donati: Però il nuovo #Dpcm ci salverà dal classico cenone di Natale con i parenti, quindi di che vi lamentate? - The__Bings : RT @runforlife92: Milano, #13ottobre, un gruppo di amici si riunisce rispettando le raccomandazioni del nuovo #Dpcm anti-covid non superand… -