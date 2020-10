Nuovo Dpcm, stop movida: vietato sostare davanti ai bar dalle 21. Scontro con le Regioni sulle lezioni a distanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Sul Dpcm confronto che sa tanto di braccio di ferro tra governo e Regioni fino a tarda notte. Solo a mezzanotte è finito il summit dei governatori che hanno detto sì, ma con richiesta... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) Sulconfronto che sa tanto di braccio di ferro tra governo efino a tarda notte. Solo a mezzanotte è finito il summit dei governatori che hanno detto sì, ma con richiesta...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - zazoomblog : Coronavirus e nuovo Dpcm Toti: Governo recepisca lettera Conferenza Regioni - #Coronavirus #nuovo #Toti: #Governo - maria__nappo : RT @nicolas4donati: Però il nuovo #Dpcm ci salverà dal classico cenone di Natale con i parenti, quindi di che vi lamentate? -