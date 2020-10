Nuovo Dpcm, stop movida: vietato sostare davanti ai bar dalle 21. Scontro con le Regioni sulle lezioni a distanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Sul Dpcm confronto che sa tanto di braccio di ferro tra governo e Regioni fino a tarda notte. Solo a mezzanotte è finito il summit dei governatori che hanno detto sì, ma con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 ottobre 2020) Sulconfronto che sa tanto di braccio di ferro tra governo efino a tarda notte. Solo a mezzanotte è finito il summit dei governatori che hanno detto sì, ma con...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - TeoCup : RT @vitalbaa: Avviso sul nuovo Dpcm. “Forte raccomandazione” 1) è uguale a “raccomandazione”: parole a caso non vanno usate in diritto 2)… - debunkercovid : @stocazzzzzo Se lo fosse comunque non correresti il rischio di assembramenti, quindi probabilmente con il nuovo dpcm sarà consentita. -