Nuovo DPCM ottobre, testo firmato: le restrizioni previste per fronteggiare il Covid19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo giorni di attesa e di possibili rumors su quali sarebbero state le restrizioni inserite all’interno del DPCM ottobre, nella serata di ieri sera il Presidente del Consiglio Conte e Roberto Speranza, Ministro della Salute, hanno firmato il documento rendendo ufficiali le nuove misure di contrasto al Covid 19. Le misure inserite avranno una valenza di trenta giorni, ecco le principali limitazione ed avvertenze che da oggi i cittadini italiani dovranno rispettare, pena sanzioni pecuniarie considerevoli. Nuovo DPCM, mascherine anche all’aperto e limite a feste private L’articolo 1 del DPCM stabilisce che ‘é fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo giorni di attesa e di possibili rumors su quali sarebbero state leinserite all’interno del, nella serata di ieri sera il Presidente del Consiglio Conte e Roberto Speranza, Ministro della Salute, hannoil documento rendendo ufficiali le nuove misure di contrasto al Covid 19. Le misure inserite avranno una valenza di trenta giorni, ecco le principali limitazione ed avvertenze che da oggi i cittadini italiani dovranno rispettare, pena sanzioni pecuniarie considerevoli., mascherine anche all’aperto e limite a feste private L’articolo 1 delstabilisce che ‘é fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie ...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - dar_riee : +++ GENITORI CON 5 FIGLI NE DANNO UNO IN AFFIDAMENTO PER RISPETTARE IL NUOVO DPCM +++ #Dpcm #13ottobre #COVID19… - scarax75 : RT @FraDiGiuseppe: 6 domande sul nuovo #DPCM Conte, rispondi! -